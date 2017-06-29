Організатори Євробачення накладуть на Україну штраф до 200 тисяч євро через Самойлову - Аласанія

Голова Національної суспільної телерадіокомпанії (НСТУ) Зураб Аласанія розповів, що організатори Євробачення накладуть на Україну штраф у 200 тисяч євро через недопуск російської співачки Юлії Самойлової. Про це повідомляє ТСН.

"Це означає, що ми будемо оштрафовані. Грошові санкції. Сума штрафу – 200 тисяч євро. Вони мені сказали, що буде офіційна заява від ЄМС. Вони нас звинувачують у тому, що СБУ не пустило Самойлову, але я нагадую, що НСТУ не приймало це рішення", - сказав Аласанія.

За словами голови НСТУ, в ЄМС вважають, що ці кошти "є кращим штрафом", аніж якби Україні заборонили брати участь у "Євробаченні" на 2 - 3 роки.

Читайте такожШвейцарія заморозила €15 мільйонів гарантій України на проведення Євробачення: у НСТУ пояснили ситуацію (відео)

"Для ЄМС це дуже таке зважене рішення. Бо вони вважають, що могли би Україні на 2-3 роки заборонити участь в "Євробаченні". Але на їхню думку, що це рішення гірше, ніж грошовий штраф", - додав голова НСТУ.

Також Аласанія зауважив, що Європейська мовна спілка винна Україні гроші, які є спонсорською сумою. Голова НСТУ наголосив, що цей борг є більшим ніж штраф, який хочуть стягнути з України.

"ЄМС нам ще за "Євробачення" винна гроші. Це спонсорські гроші, які ще не пораховані. Я думаю, що сума буде більша, ніж та, на яку вони нас зараз оштрафують. Тобто, вони це теж врахували", - підсумував гендиректор НСТУ.

Щодо того, чи буде НСТУ оскаржувати це рішення, Аласанія відповів, що нам надали 20 днів для цього. Голова НСТУ також наголосив, що це є не судова справа.

Раніше Аласанія повідомив, що НОТУ чекають санкції за незабезпечення участі в "Євробаченні-2017" Юлії Самойлової.

Раніше організатори конкурсу повідомляли, що санкції щодо України з боку EBU можуть ввести в зв'язку з ситуацією з недопуском росіянки Юлії Самойлової до участі в Євробаченні-2017 в Києві. Крім того, організатор Євробачення пригрозив Україні ізоляцією від конкурсу.

Самойлову не пропустили в Україну через виступ в окупованому Криму.