У прокуратури є питання до 4-5 депутатів щодо сплати податків - Луценко

11:35, 05 липня 2017
Політика
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Також генпрокурор констатував, що в парламенті немає "концентрації правопорушень чи злочинів".

Луценко розповів про перевірку декларацій нардепів / фото УНІАН

Генеральний прокурор України Юрій Луценко зазначив, що у прокуратури є питання до 4-5 депутатів щодо сплати податків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

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Говорячи про сплату податків депутатами, Луценко розповів, що "ми перевірили декілька десятків депутатів і лише щодо чотирьох чи п'ятьох на цей момент у нас є запитання".

Так, він констатував, що в парламенті немає "концентрації правопорушень чи злочинів".

"У них є стільки ж проблем, скільки й в усьому суспільстві. Можливо, трішки більше, бо тут сконцентровані люди, які пройшли достатньо специфічні шляхи до цієї посади", - сказав Луценко.

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Теги: #Луценко#депутати#несплата податків