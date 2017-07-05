Наступне засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську заплановане на 19 липня

19:20, 05 липня 2017
Політика
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У Мінську констатували зниження кількості обстрілів на Донбасі завдяки "хлібному перемир'ю".

фото УНИАН

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) заплановане в Мінську на 19 липня. Про це у коментарі УНІАН повідомила прес-секретар екс-президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Наступне засiдання Тристоронньоi контактноi групи у Мiнську заплановано на 19 липня", - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні за підсумками засідання ТКГ в Мінську прес-секретар Кучми наголосила, що основним очікуванням мирних жителів Донбасу залишається встановлення режиму повного припинення вогню вздовж всієї лінії зіткнення на період з 24 червня до 31 серпня для проведення польових робіт.

Українська сторона неодноразово заявляла, що бойовики на Донбасі щодня порушують "хлібне перемир'я".

Своєю чергою, заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила, що контрольовані Росією бойовики не хочуть відпускати 39 українських військових, які, за їх твердженням, не підлягають амністії.

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Теги: #переговори в Мінську#засідання ТКГ#переговори з бойовиками