Черновецький захищає Аделаджу: релігія – це обряди й заробляння грошей
Мер не спав уночі й відчував молитви
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ має намір захищати пастора Посольства Божого Сандея АДЕЛАДЖУ, оскільки «це людина, яка несе Україні свободу».
Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам на прохання прокоментувати звинувачення на адресу пастора.
«Релігія – це обряди й заробляння грошей, віра в Бога», - зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.
Він підкреслив, що хоча є православним, за нього моляться всі православні церкви всіх парафій, а крім того, за нього молиться і С.АДЕЛАДЖА. Мер Києва сказав, що сьогодні не спав уночі й відчував ці молитви.
Крім того, за його словами, церкви моляться за те, щоб в Україні відбулася демократія, щоб нікого не переслідували. Щодо церкви «Посольство Боже» Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що через неї пройшли близько 7 млн. осіб і всі вони вдячні С.АДЕЛАДЖІ, «що мають сьогодні можливість жити в світі духовному, чистому, відвертому, разом із Богом».
«До тих пір, поки я дихатиму, я захищатиму всіх – чорношкірих, японців, китайців, кого завгодно, всіх, хто несе в Україну мир і спокій», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.
Як повідомляв УНІАН, Головне слідче управління МВС України в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної проти керівництва компанії «Кінгз Кепітал», висунуло звинувачення С.АДЕЛАДЖІ.
Громадянин Нігерії С.АДЕЛАДЖА, який офіційно проживає в Україні, звинувачується в організації заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства, здійсненого в особливо великих розмірах.
14 березня слідчі вдруге обрали для С.АДЕЛАДЖІ запобіжний захід – підписку про невиїзд.