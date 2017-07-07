На засіданні Ради Росія - НАТО 13 липня обговорюватиметься ситуація в Україні

15:04, 07 липня 2017
Політика
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За словами Столтенберга, "політичне вирішення кризи в Україні вимагає політичного діалогу з Росією".

Єнс Столтенберг / REUTERS

Засідання Ради Росія - НАТО, на якому буде обговорюватися ситуація в Україні, відбудеться 13 липня. Про це в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН у Брюсселі повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Засідання Ради НАТО - Росія відбудеться на наступному тижні, 13 липня. Ми будемо серед інших питань говорити про Україну», - сказав він.

Генсек Альянсу наголосив, що в НАТО вірять у так званий «подвійний підхід до Росії».

«Росія - наш найбільший сусід, ми не можемо ізолювати Росію. Тому ми віримо у стримування, оборону та передбачуваний підхід, але, водночас, у відкриті канали для політичного діалогу, тому що в довгостроковій перспективі нам потрібні більш конструктивні відносини та співпраця з Росією», - сказав Столтенберг.

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За його словами, «політичне вирішення кризи в Україні вимагає політичного діалогу з Росією».

Раніше Столтенберг заявив, що в НАТО хочуть отримати від РФ інформацію стосовно майбутніх широкомасштабних навчань "Захід-2017".

Як повідомляв УНІАН, спільне стратегічне навчання збройних сил РФ та Білорусі «Захід-2017» заплановано провести 14-20 вересня. За попередніми даними, у навчанні візьмуть участь до 13 тис. військовослужбовців.

Генеральний штаб Збройних сил України готує заходи на випадок виникнення загроз безпеці країні під час цих навчань.

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Теги: #Столтенберг про Україну#ситуація в Україні#Росія та НАТО#криза в Україні