Порошенко: Київ максимально допоможе Гаазі для покарання винних у трагедії МН17

Президент Петро Порошенко прокоментував рішення країн-учасниць розслідування трагедії МН17 довірити суду Нідерландів покарати винних в авіакатастрофі, заявивши, що Україна максимально сприятиме та надаватиме допомогу для якнайшвидшого покарання винних. Про це президент написав у Facebook.

Читайте такожЄдиним "Буком", що перебував у радіусі ураження MH17, був російський - Bellingcat (фото, відео)«Сьогодні урядом Нідерландів оголошено рішення про те, що кримінальне провадження у справі збиття літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17 здійснюватиметься у рамках національної юрисдикції Нідерландів», - заявив він.

За словами Порошенка, цей механізм притягнення винних до відповідальності за вчинення жахливого злочину було вироблено державами-учасницями Спільної групи з розслідування – Австралією, Малайзією, Бельгією, Нідерландами та Україною.

«Україна максимально сприятиме та надаватиме допомогу Нідерландам для якнайшвидшого покарання винних», - запевнив глава держави.

Порошенко також нагадав, що Росія заблокувала створення міжнародного трибуналу під егідою ООН. «Тому вірю у справедливість, неупередженість та об’єктивність нідерландського правосуддя», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 людей, які перебували на борту.

Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Міжнародна спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий з підконтрольної бойовикам території Донбасу російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії.

Місце пуску ракети – селище Первомайське, яке перебувало під контролем проросійських сепаратистів. До числа підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

У Кремлі заявили, що доповідь не можна вважати «остаточною правдою», а висновки слідчих назвали «попередніми».

Група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала 5 червня на своєму сайті дослідження, яке підтверджує, що «Бук», яким був збитий літак, є російським.

Країни-учасниці розслідування трагедії МН17 домовилися не створювати окремий трибунал і вирішили, що винні постануть перед судом Нідерландів. З Україною буде підписана окрема угода.