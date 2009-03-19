Яценюк переконаний, що Конституцію змінюватиме вже новий Президент

Народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що Конституцію України буде змінювати «вже новий Президент та новий парламент». Про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

Як повідомили УНІАН в прес-службі «Фронту змін», А.ЯЦЕНЮК наголосив, що переговори між політичними силами, які намагаються внести зміни до Конституції України є «нічим іншим, як спробою конституційної змови для збереження чинною бездарною політичною елітою влади».

Він вважає, у випадку, коли в парламент надійдуть зміни до Конституції України, які передбачають «чи то скасування прямих президентських виборів, чи то відтермінування президентських або парламентських виборів, як і нівелювання ролі глави держави, то це означатиме, що в українців забирають останнє - право вибору майбутнього». Лідер «Фронту змін» наголошує, що ці політичні сили мають «чітко усвідомити, що вони отримають неочікуваний рівень народного невдоволення».

«Разом з людьми я захищатиму право кожного українця на вибір, а не спроби чинної влади обирати собі народ», - наголосив А.ЯЦЕНЮК. Він зазначив, що «навіть африканські та авторитарні режими не дозволяють собі відсувати вибори на незрозумілий період часу задля того щоб і надалі розтягувати та руйнувати країну». За його словами, Президентом та прем’єр-міністром «можна стати тільки завдяки всенародним виборам, а не через політичну змову і фактичний переворот». «Іншого не буде» - додав А.ЯЦЕНЮК.