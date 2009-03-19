Партія регіонів образилася: Шамшур відмовився зустрітися з фракцією

Кандидат на посаду міністра закордонних справ Олег ШАМШУР відмовився від зустрічі з фракцією Партії регіонів і тому ця політична сила не буде підтримувати його на цю посаду.

Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомила член фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.

Вона зазначила, що представники фракції Партії регіонів пропонували О.ШАМШУРУ провести сьогодні відповідну зустріч. «Але пан ШАМШУР нам передзвонив і сказав, що він не має часу сьогодні з нами зустрітися», - сказала вона.

При цьому, за словами Г.ГЕРМАН, такі дії О.ШАМШУРА викликають здивування. «Якщо дипломат себе так поводить зараз, то можна уявити, що буде, коли він стане міністром», - сказала народний депутат.

Вона також повідомила, що фракція Партії регіонів не братиме участі в голосуванні щодо звільнення та призначення окремих міністрів. «Ми можемо голосувати тільки за звільнення всього уряду», - сказала вона.