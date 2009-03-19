У БЮТ побачили, що в Тернопільську раду прийшли люди, які не знають що робити

У Блоці Юлії Тимошенко заявляють про нелегітимність сьогоднішньої сесії новообраної Тернопільської обласної ради.

Як зауважив у розмові з кореспондентом УНІАН перший заступник голови Тернопільської обласної організації ВО “Батьківщина” Володимир БОЙКО, згідно із законом “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, обрані депутати мають 20 днів на те, щоб відмовитися від мандату.

“Відповідно, впродовж 20-ти днів не можна було скликати сесію. Окрім цього, розпорядження про скликання сесії має бути опубліковано за 10 днів до її проведення із вказівкою часу і місця проведення. А якщо ЧИЖМАРЬ (голова облдержадміністрації, №1 в списку кандидатів у депутати облради від партії “Єдиний центр” – УНІАН) приймає собі рішення про проведення сесії, а підконтрольна ТВК виконує його забаганку, – то це є самоуправство. Злочин, який може призвести до узурпації влади”, – наголосив В.БОЙКО.

Він також вважає, депутати сьогодні на сесії з порушенням обрали президію облради.

“До складу президії мають входити голова облради, його заступники, голови постійних комісій. До обрання голови обради засідання має вести голова ТВК. А вийшло так, що прийшли в раду депутати, які навіть не знають, що і як потрібно робити”, – вважає В.БОЙКО.

Крім того, перший заступник голови Тернопільської облорганізації ВО “Батьківщина” повідомив, що сьогодні передав керівникам обласної прокуратури та обласного управлінням міліції ухвалу Окружного адміністративного суду Києва, в якій, за його словами, йдеться про заборону “вчиняти дії, спрямовані на визнання обраних депутатів”. “Тоді як сьогодні цей процес було продовжено”, – зазначив В.БОЙКО. За його словами, до правоохоронних органів він передав лише ухвалу суду, без жодних звернень із закликами дати правову оцінку діям тервиборчкому. “Ухвалу я заніс для інформування. А вони вже мають повноваження, щоб реагувати, це робота правоохоронний органів”, – пояснив В.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, позачергові вибори до Тернопольскої облради відбулися 15 березня. 17 березня увечері ТВК підписала протокол за результатами опрацювання 100% бюлетенів.

Результати виборів до Тернопільської облради вранці 18 березня були оприлюднені в “Новій Тернопільській газеті”.

Водночас, того ж 18 березня Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов депутата Тернопільської обласної ради В.БОЙКА до ЦВК, заборонивши Тернопільській обласний ТВК офіційно публікувати результати позачергових виборів до облради.

На думку Комітету виборців України, ухвала суду не є перешкодою для скликання сесії, обрання голови облради та роботи депутатського корпусу, оскільки рішення суду стосується факту, який уже відбувся.

За даними ТВК, в новообраній облраді ВО “Свобода” отримала 50 мандатів, партія “Єдиний центр” – 20, Партія регіонів – 14, БЮТ – 12, Блок УНП – 11, партія “Народний Союз Наша Україна” – 8, Блок Литвина – 5. Решта політичних сил не подолали тривідсотковий виборчий бар’єр.

Сьогодні, 19 березня, відбулося перше пленарне засідання новообраної Тернопільської облради, скликане обласною територіальною виборчою комісією.