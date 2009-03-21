Ющенко про Тимошенко, МВФ, пенсії, Укртелеком і вільне місце в літаку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір наступного тижня продовжити з прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО консультації щодо виходу з економічної кризи.

Про це глава держави повідомив в інтерв’ю 5 каналу.

Зокрема, Президент сказав, що він та Ю.ТИМОШЕНКО домовилися з наступного понеділка продовжити роботу над пакетом антикризових законів із метою повернутися до співпраці з місією МВФ. В.ЮЩЕНКО зазначив, що основними питаннями цього пакету є акцизна політика, а також збалансування роботи Пенсійного фонду і компанії «Нафтогаз України».

«З понеділка ми призначаємо робочу групу, яка розгляне принципи приватизації 2-3 провідних об’єктів”, – сказав Президент, не уточнивши при цьому, про які саме об’єкти йдеться, однак зазначив, що це – стратегічні підприємства.

Також Президент зазначив, що РНБО на своєму засіданні або робоча група мають розглянути питання, необхідні для того, «щоб відкрити шлях до приватизації таких знакових об’єктів як «Укртелеком», щоб із другого кварталу почати наповнення стабілізаційного фонду, щоб цей ресурс працював на Україну».

Також, відповідаючи на запитання, що означає той факт, що Президент і прем’єр-міністр поверталися з Бельгії одним літаком, В.ЮЩЕНКО сказав: «Це означає, що в мене було вільне місце у літаку, і я запросив прем’єра».