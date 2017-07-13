Трибуну ВР блокували через Добкіна, депутати мітингували з мегафоном (наживо)
Близько 15 депутатів від “Батьківщини”, “Самопомочі” та “Свобода” біля трибуни ВР вимагають розгляду питання про позбавлення Добкіна недоторканності.
Близько 15 народних депутатів від “Батьківщини”, “Самопомочі” та ВО “Свобода” зібралися біля трибуни Верховної Ради та у мегафон вигукують вимогу розгляду питання про позбавлення депутатської недоторканності Михайла Добкіна.
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Після перерви робота парламенту відновилася в звичайному режимі.
Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник голови ВР Ірина Геращенко звинуватила цих депутатів у зриві засідання парламенту. використанням мегафона
На даний час у сесійній залі триває розгляд у другому читанні законопроекту про Конституційний суд. При цьому не чути ні тих, хто виступає, ні тих, хто говорить у мегафон.
Між Геращенко та заступником голови ВР Оксаною Сироїд відбулася дискусія. Сироїд звинуватила Геращенко у порушенні регламенту. У відповідь Геращенко заявила, що фракція “Самопоміч” зриває засідання парламенту.