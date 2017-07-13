Трибуну ВР блокували через Добкіна, депутати мітингували з мегафоном (наживо)

Близько 15 народних депутатів від “Батьківщини”, “Самопомочі” та ВО “Свобода” зібралися біля трибуни Верховної Ради та у мегафон вигукують вимогу розгляду питання про позбавлення депутатської недоторканності Михайла Добкіна.

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Після перерви робота парламенту відновилася в звичайному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник голови ВР Ірина Геращенко звинуватила цих депутатів у зриві засідання парламенту. використанням мегафона

На даний час у сесійній залі триває розгляд у другому читанні законопроекту про Конституційний суд. При цьому не чути ні тих, хто виступає, ні тих, хто говорить у мегафон.

Між Геращенко та заступником голови ВР Оксаною Сироїд відбулася дискусія. Сироїд звинуватила Геращенко у порушенні регламенту. У відповідь Геращенко заявила, що фракція “Самопоміч” зриває засідання парламенту.