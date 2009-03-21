Ніколаєнка та Баранівського виключили з Соцпартії

Політрада Соціалістичної партії України в суботу виключила Станіслава НІКОЛАЄНКА (екс-міністр освіти – УНІАН) та Олександра БАРАНІВСЬКОГО (екс-міністр аграрної політики - УНІАН) з лав партії.

Про це УНІАН повідомили в СПУ.

Виключили їх з формулюваннями про те , що їхні дії “несумісні з програмою та статутом партії”, а також за виступи з критикою партійної роботи в непартійній пресі.

Сьогодні С.НІКОЛАЄНКО не був присутній на засіданні політради партії, оскільки перебував в Туреччині.

Як повідомляють джерела в СПУ, С.НІКОЛАЄНКО та О.БАРАНІВСЬКИЙ створювали в партії опозицію до керівництва, зокрема. Олександра МОРОЗА.