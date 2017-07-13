Порошенко завтра відвідає з робочою поїздкою Львівщину

16:30, 13 липня 2017
Політика
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В рамках візиту Порошенко відвідає «Львівський бронетанковий завод».

Петро Порошенко / REUTERS

Президент України Петро Порошенко завтра, 14 липня, відвідає Львівську область з робочою поїздкою.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Львівської облдержадміністрації, у другій половині дня глава держави відвідає державне підприємство «Львівський бронетанковий завод».

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Як повідомляв УНІАН, також 14 липня президент відвідає з робочою поїздкою Тернопільщину.

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Теги: #Порошенко на Львівщині