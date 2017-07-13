Порошенко завтра відвідає з робочою поїздкою Львівщину

В рамках візиту Порошенко відвідає «Львівський бронетанковий завод».

Президент України Петро Порошенко завтра, 14 липня, відвідає Львівську область з робочою поїздкою. Як повідомили УНІАН в прес-службі Львівської облдержадміністрації, у другій половині дня глава держави відвідає державне підприємство «Львівський бронетанковий завод». Читайте такожТуск передав Порошенку остаточний документ про асоціацію України з ЄС Як повідомляв УНІАН, також 14 липня президент відвідає з робочою поїздкою Тернопільщину.

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