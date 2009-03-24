Російські підводні човни візьмуть під охорону межі шельфу в Арктиці

Військово-морський флот Росії бере активну участь в цивільних програмах вивчення Світового океану та визначення меж континентального шельфу Росії в Арктиці, заявив в інтерв`ю РІА “Новости” заступник начальника головного штабу ВМФ РФ віце-адмірал Олег Бурцев.

"Зараз існує проблема визначення меж континентального шельфу в Арктиці. У цьому районі великі площі зайняті паковим льодом. Отже там можуть працювати з більшою ефективністю глибоководні апарати. Або для цього використовуватимуться телекеровані апарати, які матимуть велику глибину занурення і можливість передавати високоточну інформацію носій, або це будуть власне підводні човни - поки не вирішено. Це питання в стадії рішення. Проте у будь-якому випадку підводні човни Північного флоту будуть задіяні або у вивченні, або в охороні прилеглих до території Росії арктичних районів", - сказав Бурцев.

За його словами, всі держави, які виходять до Північного Льодовитого океану, стурбовані проблемою визначення національних меж шельфу. Насамперед це США, Велика Британія, Данія, Канада та інші. Усі вони шукають обгрунтування для претензій на частину континентального шельфу, зазначив віце-адмірал.

"Не може бути осторонь цього питання й Росія, для якої район Арктики це не тільки видобуток вуглеводнів, а й район бойової підготовки екіпажів підводних човнів", - заявив Бурцев.

Він зауважив, що російські підводники мають величезний досвід плавання під льодами. "Актуальність плавання під льодами продиктована не стільки проблемою вивчення шельфу в умовах потепління клімату і танення льодів, а також розвідкою вуглеводневої сировини, скільки підвищенням непомітності, бойової стійкості, ефективності виконання бойового завдання, застосування основної зброї - балістичних ракет", - сказав Бурцев.