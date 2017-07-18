Росія шантажує визнанням незалежності "ЛДНР" за абхазьким сценарієм - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Росія намагається шантажувати небезпечним визнанням незалежності так званих донецьких та луганських республік за абхазьким сценарієм. Як повідомили у прес-службі глави Української держави, про це Порошенко заявив на прес-конференції в Грузії.

«З початку військової агресії проти моєї нації метою РФ було поділити Україну на частини. Проект «новоросії» включав 9 регіонів України. Цей проект повністю зазнав краху», - зауважив президент.

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Він зазначив, що військові сили України зупинили російську агресію на лінії зіткнення, та нагадав, що, коли був обраний президентом, значна частина Донбасу була окупована, а українські військові влітку 2014 року звільнили дві третини Донбасу, зокрема Слов'янськ, Краматорськ, Сєвєродонецьк, Лисичанськ тощо.

«Ви маєте розуміти, що Захарченко, Плотницький - це не політичні фігури, це - маріонеткове шоу, яке транслює меседжі, отримані з Росії», - додав він.

Президент підкреслив, що Мінські угоди є унікальними. Він додав, що Грузія, на жаль, не має підпису Росії під зобов'язаннями вивести війська, припинити вогонь, звільнити заручників, забезпечити доступ місії ОБСЄ на окуповані території тощо.

«Три роки весь світ не карає, а мотивує Росію сісти за стіл переговорів. Росія намагається шантажувати небезпечним визнанням незалежності так званих донецьких та луганських республік за абхазьким сценарієм. Але чи народ окупованої Абхазії дійсно щасливий? На мою думку, там гуманітарна катастрофа», - зазначив він.

Порошенко впевнений, що єдиний вихід із ситуації - імплементація Мінських домовленостей. «Ми сподіваємось на реінтеграцію Донбасу та Криму і відновлення українського суверенітету над цими територіями», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН раніше, ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив про створення нової "держави" "Малоросії", яка, за його словами, має стати "наступником України".

Президент України Петро Порошенко відреагував на новину про створення так званої «Малоросії» на окупованих територіях Донбасу. "Захарченко не політичний діяч, а лялька, що передає кремлівські послання", - зазначив президент.

Пізніше представник України в підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук повідомив, що заява ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченка про створення "Малоросії"може заблокувати переговори Тристоронньої контактної групи.

"Завтра засідання, а сьогодні - заява Захарченка - така, яка в принципі блокує завтра взагалі переговорний процес. Завтра, який би не був порядок, чи той, що запропонувала ОБСЄ, чи ми його можемо відредагувати, то ми почнемо обговорення з цієї заяви Захарченка. Бо така заява означає, що немає про що говорити", – сказав він.