ЗМІ дізналися, хто показав груди Порошенку й Лукашенку під час їхньої зустрічі (фото)

Журналістам стала відома особа активістки Femen, яка показала груди на офіційній зустрічі президентів Петра Порошенка і Олександра Лукашенка.

Дівчину звати Анжеліна Діаш. Вона була помічена в участі на багатьох акціях руху "Фемен", передає "Страна".

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Зокрема, вона намагалася розбити фрагмент Берлінської стіни в Києві. Дівчина протестувала проти перешкод безвізовому режиму.

За інформацією "Страни", дівчина була акредитована на офіційну зустріч президента України й президента Білорусі як журналіст одного з українських друкованих видань.

"Femen" - рух, що отримав популярність своїми епатажними акціями протесту, під час яких активістки оголюють груди для привернення уваги.

Як повідомляв УНІАН, після переговорів президента України Петра Порошенка з президентом Білорусі Олександром Лукашенком в Адміністрації президента невідома дівчина намагалася влаштувати провокацію, вигукуючи з оголеними грудьми слова "Живе Білорусь".