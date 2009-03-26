Вже й Луценко підказує, кого має підтримати Нацбанк

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що Національний банк повинен фінансово підтримати «проблемні» кредитні спілки, щоб їхні вкладники не втратили свої гроші.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Одесі, відповідаючи на запитання журналістів.

«Не як міністр внутрішніх справ, а як член Кабінету міністрів, планую звернутися до прем’єр-міністра, керівництва Національного банку України розглянути можливість врятування кредитних спілок», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

На його думку, Нацбанк фінансово підтримує проблемні банки і відповідно їхніх вкладників, і він може так само підтримати кредитні спілки.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією УМВС в Одеській області, з початку цього року співробітниками одеського обласного управління ДСБЕЗ МВС України порушено п`ять кримінальних справ стосовно посадовців трьох кредитних спілок.