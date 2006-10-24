Фрадков пропонує Україні синхронізувати вступ до СОТ
14:01, 24 жовтня 2006Політика
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Росія зажадала особливої довіри...
Голова уряду Російської Федерації Михайло ФРАДКОВ пропонує Україні синхронізацію вступу до Світової організації торгівлі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві після завершення засідання економічного комітету міждержавної комісії «Ющенко-Путін».
«Якщо це СОТ - то більше обмінюватися інформацією, я б прямо сказав, синхронізувати переговорний процес», - сказав російський прем`єр.
М.ФРАДКОВ зазначив, що стратегічне співробітництво, яке існує між Україною і Росією, на його думку, передбачає особливу довіру і розділення пріоритетів зовнішньої і внутрішньої політики.
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