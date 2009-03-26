Балога написав листа Тимошенко від імені Ющенка

Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА звинувачує органи виконавчої влади в надмірному збільшенні чисельності керівних працівників.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це йдеться в листі В.БАЛОГИ на адресу прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

За словами глави Секретаріату Президента, у складних умовах фінансової кризи будь-які заходи, спрямовані на скорочення видатків бюджету та жорстку економію бюджетних коштів, набувають особливого значення.

В.БАЛОГА нагадав, що саме у зв`язку з цим 3 березня 2009 року Верховною Радою України було прийнято Постанову №1047-VІ «Про заходи щодо упорядкування окремих видатків Державного бюджету України» і на її виконання урядом України 18 березня 2009 року видано постанову №240 «Деякі питання оплати праці членів уряду в 2009 році».

«Водночас значного поширення набула практика надмірного, а подекуди одіозного збільшення чисельності керівних працівників у центральних та місцевих органах виконавчої влади. Так, у деяких міністерствах кількість посад заступників міністрів становить близько десяти, аналогічна ситуація спостерігається і в окремих центральних органах виконавчої влади, деяких місцевих державних адміністраціях», – заявив він.

Як наголосив глава президентського секретаріату, це призводить до неекономного, неефективного витрачання бюджетних коштів на утримання керівного складу управлінського апарату на тлі хронічного браку ресурсів для забезпечення підтримання на мінімально необхідному рівні соціальних гарантій для малозабезпечених верств населення.

«Доводжу до Вашого відома позицію Президента України про неприпустимість продовження такої хибної практики і необхідність невідкладної оптимізації кількості посад заступників міністрів, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, заступників голів місцевих державних адміністрацій», – йдеться в листі В.БАЛОГИ.

У зв`язку з чим він нагадав, що раніше особисто прем`єр-міністром було зініційовано зменшення у системі центральних органів виконавчої влади кількісного складу керівництва і встановлення його на рівні чотирьох заступників міністра, керівника іншого центрального органу виконавчої влади, у тому числі одного першого заступника.

«Про вжиті заходи прошу поінформувати главу держави найближчим часом», - зазначається у листі на адресу Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення з 1 квітня вдвічі зменшити зарплату прем’єр-міністра, віце-прем’єрів та міністрів. Обмеження розміру зарплат встановлено на період з 1 квітня 2009 року до 1 січня 2010 року у зв’язку зі світовою фінансовою кризою.

Крім того, уряд звернувся з пропозицією до народних депутатів та Президента України так само ухвалити рішення про зменшення своїх зарплат.