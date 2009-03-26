Партія регіонів вимагає посаду в Тернопільській облраді

Фракція Партії регіонів у Тернопільській обласній раді заявила про намір не брати участі у голосуваннях, “оскільки у новообраній раді збереглися негативні тенденції роботи, притаманні попередній облраді”.

У заяві, зачитаній під час сесії представником фракції Партії регіонів, депутатом облради Петром ГОЧЕМ, йдеться, що “згідно з європейською та українською практикою для опозиції передбачено повний доступ до всіх етапів прийняття рішень та усієї інформації про діяльність влади”. “Тому вимагаємо закріплення квоти одного із заступників голови Тернопільської обласної ради за опозицією та обрання її представників на керівні посади контролюючих комісій - комісії з питань регламенту, законності та правової політики і свободи слова та інформації”, – наголосив П.ГОЧ. Оскільки голова облради Олексій КАЙДА на посаду заступників запропонував представника “Єдиного центру” Сергія ТАРАШЕВСЬКОГО та представника Української народної партії Олега БОБЕРСЬКОГО, фракція Партія регіонів висловила у своїй заяві обурення “з приводу неконструктивних дій політичних сил, які мають більшість у Тернопільській обласній раді”.

На переконання депутатів з опозиційної фракції, представників ВО “Свобода”, “Єдиного центру”, УНП та Блоку Литвина об’єднує “тільки потреба розподілу керівних посад та непомірне бажання наживи”. “Ми змушені констатувати, що в незалежності від зміни політичних вивісок та партійних прапорів над депутатським корпусом, методи діяльності обласної ради залишаються незмінними. Право так заявляти дає нам закритість при скликанні сесії обласної ради, кулуарність прийняття рішень та домінування політичної доцільності і політичних торгів над інтересами усієї громади”, – сказано в заяві. П.ГОЧ також зауважив, що коли представники Партії регіонів хотіли зустрітися з претендентом на посаду голови облради, аби визначитися, чи будуть вони його підтримувати, представники ВО “Свобода” відмовили їм у зустрічі, аби її не трактували як те, що “Свобода” будує домовленості з Партією регіонів.