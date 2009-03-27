Литвин не допустить, щоб земля стала предметом ринку
...тим більше, щоб дісталася іноземцям
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що для відміни мораторію на продаж землі треба спочатку провести інвентаризацію земельних ресурсів та створити Селянський банк.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, таку пропозицію В. ЛИТВИН висловив під час зустрічі з мешканцями Овруцького району в рамках робочої поїздки до Житомирської області.
В.ЛИТВИН заявив, що “особисто не допустить, щоб земля стала предметом ринку, зокрема землі сільськогосподарського призначення”.
Голова ВР вважає за доцільне провести інвентаризацію земель і розібратися, “кому, що, скільки і за яким рішенням буде передаватися”. “Все це – надбання людей”, - сказав він. Але, за його словами, хоча сьогодні більшість людей отримали земельні паї, за відсутності нащадків ці паї залишилися у невизначеному стані. Саме тому, на думку В.ЛИТВИНА, необхідне створити Селянський банк, у якому були б зосереджені ці землі. “А вже банк визначав би, кому їх давати у користування”, - додав він.
При цьому голова ВР наголосив, “що жодним чином земля не повинна надходити іноземцям”.
На думку В. ЛИТВИНА, Україна могла б забезпечити харчовою продукцією близько 1 млрд. людей. Він нагадав, що за радянських часів при відсутності досконалих технологій Україна годувала більш ніж 250 млн. людей.