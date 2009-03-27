Хто має бути наступним Президентом

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що наступним Президентом має стати політик, який зможе бути арбітром нації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив на прес-конференції в Овручі Житомирської області.

Коментуючи на прохання журналістів останні заяви деяких політиків щодо відсутності в політиці нових облич, а також висловлюючись про ймовірну кандидатуру на пост Президента України на наступних виборах, В.ЛИТВИН наголосив, що це питання на сьогодні не є вкрай актуальним.

«Ви знаєте, було б дуже добре, якщо б ми тільки переймалися тим, хто на якій посаді буде стояти, хто де буде сидіти, і я думаю, що не це сьогодні є головною проблемою для України», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, лише український народ під час президентських виборів має вирішити, хто буде його представником на найвищій посаді, уособленням України та арбітром нації.

При цьому В.ЛИТВИН уточнив, що Президент України «сьогодні, як ніколи, має бути справедливим, вимогливим, і таким, що має переважну, а то й загальну підтримку українського народу».

«Ця людина повинна знати, відчувати і розуміти народ, висловлювати його прагнення та устремління», - наголосив політик.

В.ЛИТВИН вважає, що лише за таких умов Українська держава матиме динаміку суспільного розвитку та визначеність, на яку усі сподіваються.

«А вибори покажуть як буде, як кажуть, «розтин покаже», - сказав він.