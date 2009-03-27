Ющенко подякував Тимошенко і Дубині

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив вдячність Кабінету міністрів України та НАК «Нафтогаз України» за активну підтримку започаткованої у 2006 році ініціативи щодо модернізації української газотранспортної системи з метою приведення її у відповідність до технічних, технологічних, організаційних та безпекових стандартів і норм Європейського Союзу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Глава держави наголошує, що Міжнародна інвестиційна конференція з питань модернізації ГТС України, яка відбулася 23 березня в Брюсселі за участю Президента та прем`єр-міністра України, фактично підбила підсумки тривалих багатосторонніх переговорів і започаткувала етап практичної реалізації досягнутих домовленостей, зафіксованих у підсумковому документі Конференції - Спільній декларації.

В.ЮЩЕНКО наголошує, що ефективна реалізація зазначених домовленостей щодо модернізації української ГТС забезпечить істотне підвищення рівня енергетичної безпеки України, стане важливим конкретним кроком у контексті європейської інтеграції нашої держави та сприятиме подальшому утвердженню міжнародного авторитету України як надійного партнера на європейському енергетичному ринку.

Президент переконаний, що одним із пріоритетних напрямків практичних дій має бути створення сучасної системи контролю по всьому периметру українського кордону обсягів і якості природного газу, що поставляється в Україну і транспортується через територію нашої держави.

Беручи до уваги викладене та з метою належного організаційного забезпечення подальшої роботи з модернізації української ГТС з врахуванням інтересів і підходів усіх зацікавлених сторін, включаючи основного постачальника - Російську Федерацію, В.ЮЩЕНКО просить в установленому порядку внести пропозиції до проекту Указу Президента України щодо складу української координаційної робочої групи і плану заходів з реалізації домовленостей, зафіксованих у Спільній декларації від 23 березня 2009 року, підписаній представниками України, Європейської Комісії, Європейського банку реконструкції та розвитку, Світового банку і Європейського Інвестиційного банку.