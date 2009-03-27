Ющенко і Кучма працюватимуть разом на одного кандидата в Президенти?

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО переконаний, що зможе «достойно представити» інтереси КПУ на президентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

За словами П.СИМОНЕНКА, якщо на з’їзді Компартії буде прийнято рішення про висунення його кандидатури на пост Президента України, то він братиме участь у виборчій кампанії.

«До участі у цій політичній акції я готовий», - сказав П.СИМОНЕНКО, додавши: «Я зможу достойно представити інтереси нашої партії».

Говорячи про майбутню президентську кампанію, він зазначив, що «сьогодні готується нова технологія на президентські вибори».

«І КУЧМА, і ЮЩЕНКО, як породження в даному випадку американських інтересів і американської системи будуть працювати на обрання Арсенія ЯЦЕНЮКА Президентом України», - переконаний П.СИМОНЕНКО.

На його думку, «зовнішній фактор буде значно сильніше впливати на результати виборів, ніж внутрішній».

За словами лідера КПУ, свідченням того, що А.ЯЦЕНЮК - «це американський проект» свідчить його презентація у Брюсселі».

Він також додав, що на сьогодні і ЗМІ підключились до активної підтримки А.ЯЦЕНЮКА, оскільки по телебаченню щодня показують, «звідки привіти він передає українському народові, куди їде і яких поросят дивиться».

Крім того, П.СИМОНЕНКО вкотре наголосив, що фракція КПУ виступає за внесення змін до Конституції, у яких необхідно передбачити обрання Президента у Верховній Раді.