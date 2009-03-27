Ющенко і Кучма працюватимуть разом на одного кандидата в Президенти?

12:46, 27 березня 2009
Політика
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Симоненко: готується нова технологія

Петро Симоненко
Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО переконаний, що зможе «достойно представити» інтереси КПУ на президентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

За словами П.СИМОНЕНКА, якщо на з’їзді Компартії буде прийнято рішення про висунення його кандидатури на пост Президента України, то він братиме участь у виборчій кампанії.

«До участі у цій політичній акції я готовий», - сказав П.СИМОНЕНКО, додавши: «Я зможу достойно представити інтереси нашої партії».

Говорячи про майбутню президентську кампанію, він зазначив, що «сьогодні готується нова технологія на президентські вибори».

«І КУЧМА, і ЮЩЕНКО, як породження в даному випадку американських інтересів і американської системи будуть працювати на обрання Арсенія ЯЦЕНЮКА Президентом України», - переконаний П.СИМОНЕНКО.

На його думку, «зовнішній фактор буде значно сильніше впливати на результати виборів, ніж внутрішній».

За словами лідера КПУ, свідченням того, що А.ЯЦЕНЮК - «це американський проект» свідчить його презентація у Брюсселі».

Він також додав, що на сьогодні і ЗМІ підключились до активної підтримки А.ЯЦЕНЮКА, оскільки по телебаченню щодня показують, «звідки привіти він передає українському народові, куди їде і яких поросят дивиться».

Крім того, П.СИМОНЕНКО вкотре наголосив, що фракція КПУ виступає за внесення змін до Конституції, у яких необхідно передбачити обрання Президента у Верховній Раді.

 

 

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