Янукович: зараз прийшла наша черга

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ закликає український народ об’єднатися і достроково відправити у відставку Президента й уряд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив на мітингу в Києві, що пройшов у рамках загальнонаціональної акції Партії регіонів “Скажи кризі – стоп!”. Участь у мітингу взяли близько 5 тис. осіб, охорону громадського порядку забезпечували близько 300 співробітників міліції.

“Сьогодні настає новий момент істини для нашої країни. Більше чотирьох років ця команда править у державі. З цієї площі у 2004 році вони обманули пів України... Вони зруйнували віру в добро. Це ті лжедемократи, які думали, що народ можна весь час принижувати та позбавити майбутнього наших дітей. Все, що вони обіцяли, – вони зробили навпаки”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до учасників мітингу.

В.ЯНУКОВИЧ звинуватив чинну владу в закритості, недотриманні демократичних принципів, знищенні правоохоронної та судової системи.

Окремо лідер Партії регіонів піддав критиці намагання влади отримати кредит Міжнародного валютного фонду, який, за його словами, віддаватимуть наші діти й онуки.

“Вони сьогодні хочуть нашим пенсіонерам підняти вік виходу на пенсію. Вони хочуть, щоб жителі України сплачували за європейськими цінами. Тоді за наш рахунок вони будуть оплачувати кредити”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що наміри діючої влади повернути населенню вклади Ощадного банку СРСР є “зухвалою брехнею в обличчя людям”.

“Ми ухвалили рішення, враховуючи думку українського народу, – більше 80% людей сьогодні не довіряють цій владі. Ця влада повинна піти достроково у відставку: і уряд, і Президент!” – констатував В.ЯНУКОВИЧ.

Задля досягнення цього В.ЯНУКОВИЧ закликав український народ з усіх регіонів держави об’єднатися і спекатися нинішньої влади.

“Лише тоді, коли вони підуть, Україна житиме спокійно, почне розвиватися економіка. В усі скрутні часи наші попередники об’єднувалися і перемагали. Зараз прийшла наша черга!” – висловив упевненість В.ЯНУКОВИЧ.

У своєму зверненні до українського народу В.ЯНУКОВИЧ також наголосив, що Партія регіонів за підтримки народу готова взяти відповідальність за державу.

”Ми завжди вміли швидко і ефективно розв`язувати найскладніші проблеми. Ми маємо чітку і конкретну антикризову програму і готові виконати її з непохитною рішучістю”, - заявив лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ.