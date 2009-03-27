Тимошенко зустрінеться з послами G7

У понеділок, 30 березня, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО проведе зустріч з послами країн Великої сімки (G7), головою Представництва Єврокомісії в Україні Жозефом Мануелем ПІНТУ ТЕЙШЕРУ, головою місії Міжнародного валютного фонду в Україні Максом АЛЬЄРОМ, директором Світового банку по Україні, Білорусі та Молдові Мартіном РАЙЗЕРОМ та директором ЄБРР в Україні Андре КУУСВЕКОМ.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО 24 березня повідомила про намір звернутися до голови ВР Володимира ЛИТВИНА з проханням про розгляд 31 березня підготовлених і узгоджених із міжнародними організаціями чотирьох антикризових законопроектів у остаточному читанні.

«Коли ми були разом із Президентом у Брюсселі, то разом декларували, що й фракція, яку очолює Президент, і фракція яку де-факто очолюю я, підтримають одностайно ці законопроекти. Я сподіваюся, що так і буде», - підкреслила вона.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, процес голосування у Верховній Раді при розгляді антикризових законопроектів має здійснюватися публічно в присутності послів країн Європейського Союзу та країн «Великої сімки». Прем`єр-міністр додала, що планує запропонувати В.ЛИТВИНУ запросити на засідання ВР 31 березня представників дипломатичного корпусу.