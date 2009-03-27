Томенко вважає, що Янукович сам собі шкодить

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що акції протесту під егідою Партії регіонів, які відбулися 26 та 27 березня в Україні, лише дискредитували лідера опозиції Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу у Києві.

«Це було радше акціями дискредитації лідера опозиції Віктора ЯНУКОВИЧА, ніж акціями підтримки лозунгів Партії регіонів та акціями суспільного несприйняття того, що відбувається в Україні», - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, кількість учасників акцій значно відрізнялася від анонсованої.

«Співвідношення між пафосом анонсованих акцій і їх реальним проведенням дає підстави стверджувати, що є серйозні внутрішні протиріччя в середині Партії регіонів, і йде активна боротьба за керівництво штабом напередодні виборів», - сказав М.ТОМЕНКО.

При цьому він зауважив, що в засобах масової інформації неодноразово повідомляолося, що в цих акціях брали участь навіть школярі. Заступник голови ВР переконаний, що правоохоронні органи мають відреагувати на це, оскільки «українське законодавство забороняє використання дитячої праці».

М.ТОМЕНКО також наголосив, що незначна кількість учасників акцій «ставить під сумнів те, що Партія регіонів взагалі є впливовою політичною силою».