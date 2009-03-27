Ющенко збирається до Азербайджану
16:50, 27 березня 2009Політика
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Планується засідання Президентської ради
На 9-10 квітня планується офіційний візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Азербайджану.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК.
«9-10 (квітня – УНІАН) планується візит в Азербайджан», - сказав він.
За словами А.ГОНЧАРУКА, в ході візиту буде проведено перше засідання Президентської ради, на якому будуть розглянуті питання політичного, економічного та гуманітарного співробітництва.
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