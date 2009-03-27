Ющенко збирається до Азербайджану

На 9-10 квітня планується офіційний візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Азербайджану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК.

«9-10 (квітня – УНІАН) планується візит в Азербайджан», - сказав він.

За словами А.ГОНЧАРУКА, в ході візиту буде проведено перше засідання Президентської ради, на якому будуть розглянуті питання політичного, економічного та гуманітарного співробітництва.