Богатирьова не висловлюватиме Януковичу догану?

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА вважає, що Партія регіонів акціями протесту намагається мобілізувати свій електорат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала, коментуючи на прохання журналістів організовані Партією регіонів акції протесту, що відбулись сьогодні в багатьох містах України.

Р.БОГАТИРЬОВА зазначила, що члени РНБО не обговорювали ситуацію, пов’язану з проведенням сьогодні акцій протесту, але вона вважає, що оцінки цих акцій протесту в усіх членів РНБО однакові – «громадянські».

Вона зауважила, що в Україні вирує політичне життя, і «політична партія (Партія регіонів – УНІАН) використовує можливості для того, щоб мобілізувати свій електорат, в розрізі своїх програмних положень вони намагаються застосувати такий спосіб, як мітинги».

Р.БОГАТИРЬОВА підкреслила, що не може оцінювати ці акції ні позитивно, ні негативно.

«Я сприймаю це як таке, що існує в українській політиці, і якщо це не заборонено законом, то РНБО не буде використовувати цю ситуацію, щоб висловити політичним лідерам догану», - сказала вона.