Тимошенко завтра проведе прес-конференцію

У Будинку Уряду

Завтра, 28 березня, відбудеться прес-конференція прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабміну, прес-конференція відбудеться о 13.00 Вхід до Будинку Уряду здійснюватиметься з вул. Грушевського, 12/2 через перший під’їзд. Акредитація журналістів триває до 11.30 28 березня за телефонами: 256-75-82, 256-72-92, 256-65-86, 256-65-71, 8 050 385-55-21, 8 067 656-52-40.

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