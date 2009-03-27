Львівські "регіонали" голодуватимуть, доки не піде Тимошенко

У Львові представники обласної організації Союзу молоді регіонів України розбили біля приміщення обласної державної адміністрації наметове містечко і оголосили голодування з вимогою відставки уряду на чолі з Юлією ТИМОШЕНКО.

«Сьогодні ми встановили 17 наметів, але поступово до акції будуть приєднуватися ще учасники з районів області. 25 мешканців наметового містечка сьогодні також оголосили безстрокове голодування, яке припинять лише тоді, коли до вимог Партії регіонів прислухається влада і наші вимоги будуть почуті», - повідомив кореспонденту УНІАН голова Львівської обласної організації Союзу молоді регіонів України Юрій БЕРЕЗОВСЬКИЙ.

У рамках організованої Партією регіонів у Львові акції «Криза – стоп!» відбувся агітаційний автопробіг, в якому взяло участь близько 200 автомобілів, переважно іномарки престижних моделей з прапорами Партії регіонів та антиурядовими гаслами.

У Херсоні близько тисячі прихильників Партії регіонів пройшли по місту колоною на чолі з духовим оркестром. Учасниками акції були народні депутати від Партії регіонів Анатолій ТОЛСТОУХОВ, Олександр СТОЯН, народний депутат від КПУ Андрій НАЙДЕНОВ, голова Херсонської облради Володимир ДЕМЬОХІН, мер Херсона Володимир САЛЬДО, а також депутати від КПУ і Партії регіонів в Херсонській облраді і Херсонській міськраді.

У своїх виступах на акції В.ДЕМЬОХІН і В.САЛЬДО заявляли про необхідність дострокового припинення повноважень нинішньої державної влади.

В Ужгороді на акцію протесту Партії регіонів з вимогою відправити уряд у відставку зібралося близько 350-400 молодих людей, переважно молодь студентського віку.

Майже всі присутні мали з собою прапори Партії регіонів, серед них знаходилося кілька знамен Соціалістичної партії України. Учасники також тримали плакати з написами «Кризі – стоп! Уряд у відставку!».

У Дніпропетровську відставки В.ЮЩЕНКА та Ю.ТИМОШЕНКО вже вимагали 5 тис. прихильників опозиційних партій.

Крім партійних прапорів, мітингувальники тримали плакати: «Геть Ющенка та олігархів!», «Уряд – у безстрокову відпустку!», «Досить грабувати народ України!», «Влада, служи народу, а не МВФ».

Учасники акції ухвалили резолюцію, в якій вимагають дострокових парламентських виборів, ухвалити антикризові закони, антикризовий план разом із змінами до держбюджету, спрямовані на поліпшення економічної ситуації в Україні, створення робочих місць.

У мітингу «Досить мовчати!» в Луганську також взяли участь близько 5 тис. осіб під прапорами Партії регіонів, КПУ, СПУ, ПСПУ.

На початку мітингу було показане відеозвернення лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, а по закінченню акції в небо запустили на повітряних кулях портрети В.ЮЩЕНКА та Ю.ТИМОШЕНКО.

В ухваленій резолюції учасники мітингу підтримали звернення Луганської обласної ради до депутатів всіх рівнів, політичних партій, громадських організацій, до народу України з вимогою відставки уряду та дострокових виборів Президента і парламенту.

У Харкові в рамках всеукраїнської акції Партії регіонів пройшов мітинг її прихильників під гаслом «Скажи кризі ні! Уряд – до відповідальності!».

У мітингу, як про це оголосив у виступі міський голова Михайло ДОБКІН, взяло учать 35 тисяч осіб.

Активісти тримали в руках плакати з написами: «Кризі – стоп!», «Уряд – до відповідальності за розвал економіки!», «Юля, досить грабувати і гробити країну!», «Уряд і Президента - у відставку!» тощо.

На мітингу, який пройшов на майдані Свободи в центрі Харкова, виступили мер М.ДОБКІН, народні депутати Інна БОГОСЛОВСЬКА, Дмитро ШЕНЦЕВ та Віктор КОРЖ, голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ. Увазі присутніх було запропоноване також відеозвернення лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

У виступах ораторів, серед інших, пролунали вимоги відставки Президента і уряду, проведення дострокових виборів Верховної Ради, прийняття державної антикризової програми, підтримки промисловості Харківщини.

Як передає кореспондент УНІАН, дехто з учасників акції, зокрема, студенти, вчителі та робітники підприємств зізнавалися журналістам «не на камеру», що прийшли на мітинг «добровільно-примусово», щоб «не мати неприємностей».