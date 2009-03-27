У Брюсселі відбулася презентація книги “Заявка на самогубство: навіщо Україні НАТО?” англійською мовою.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, у презентації взяли участь три з її п`ятьох авторів: депутат двох скликань Верховної Ради України Георгій КРЮЧКОВ, народні депутати Дмитро ТАБАЧНИК та Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ. Іншими співавторами книги стали депутат Петро СИМОНЕНКО та академік Петро ТОЛОЧКО.

Під час презентації співавтори книги заявили, що оприлюднити книгу англійською мовою вони вирішили з метою поширити серед європейців інформацію про справжнє ставлення до НАТО в Україні, а також про те, що значна частина українського суспільства виступає за збереження позаблокового статусу країни.

“В ситуації, що склалася, інтересам України найбільше відповідає збереження позаблокового статусу”, - сказав Г.КРЮЧКОВ.

“Наша книга спрямована на те, щоб розповісти і українському, і європейському суспільству, що відбувається в Україні”, - додав Д.ТАБАЧНИК, зазначивши, що книга також надрукована і російською мовою.

С.ГРИНЕВЕЦЬКИЙ звернув увагу на те, що збереження позаблокового статусу Україною могло б вирішити багато проблем.

“По-перше, це виводить Україну з поля геополітичного протистояння Росії та США”, - сказав він.

“Позиція наша не сходить до критики НАТО, вона конструктивна, і ми намагалися обґрунтувати, яка система безпеки нам потрібна”, - додав Г.КРЮЧКОВ.

Англійська версія книги вийшли накладом в 1500 примірників у видавництві “Фоліо”.