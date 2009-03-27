УГКЦ отримала статус репресованої Церкви

Івано-Франківська обласна рада визнала за Українською греко-католицькою церквою статус «репресованої Церкви».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення «Про визнання статусу «репресованої Церкви» за Українською греко-католицькою церквою» облрада прийняла сьогодні на своїй сесії.

«Беручи до уваги величезний внесок УГКЦ у розвиток духовності, культури і становлення української нації, з метою відновлення національної пам’яті та історичної справедливості, зміцнення суспільної злагоди, з нагоди 20-ї річниці з дня відновлення відкритого служіння УГКЦ українському народові після довголітнього періоду її переслідування радянським режимом, керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада вирішила визнати за УГКЦ статус «репресованої Церкви» як свідчення поваги та шани громади Івано-Франківської області до всіх вірних її служителів, які мужнього перенесли репресії у часи радянського режиму”, - йдеться у рішенні сесії.

Депутати доручили голові Івано-Франківської облради Ігорю ОЛІЙНИКУ звернутися до Президента України Віктора ЮЩЕНКА та Верховної Ради з проханням ініціювати на загальнодержавному рівні процес встановлення історичної справедливості щодо УГКЦ та визнання за нею статусу «репресованої Церкви».

Івано-Франківська облрада також вирішила «надати підтримку УГКЦ в її повній реабілітації, у тому числі шляхом встановлення пільг у порядку та межах, визначених законодавством України».