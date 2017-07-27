Захист нардепа Полякова подав апеляцію на рішення суду

Захист народного депутата Максима Полякова подав апеляцію на рішення суду, згідно з яким він повинен носити електронний браслет. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

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"Моїм адвокатом подано апеляційну скаргу на ухвалу Солом’янського районного суду міста Києва від 21.07.2017 р. Ця ухвала є незаконною та прийнятою з перевищенням повноважень в частині покладення на мене додаткових процесуальних обов’язків", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня Солом’янський районний суд обрав Полякову запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 304 тис. грн. Також суд зобов’язав його носити електронний засіб контролю, прибувати за вимогою до слідчого, детектива, прокурора та суду. Не відлучатися з Києва та Умані без дозволу слідчого, детектива, прокурора або суду. Повідомляти їх про зміну свого місця проживання та місця роботи. Крім того, Полякова зобов’язали утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

Поляков заявив, що не збирається вносити заставу і виконувати назначені судом обов'язки (крім спілкування зі свідками), оскільки вважає ухвалу суду неконституційною.