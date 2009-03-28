Сучасні ЗМІ - фабрика джинси?

На порозі президентської виборчої кампанії в Україні є загроза повернення маніпулятивних технологій у ЗМІ, інформаційних спецоперацій, обслуговування інтересів власників та наближених до них фінансово-політичних груп та втягування журналістів у політичну боротьбу.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловили учасники медіа-проекту «Вартові демократії» на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, оглядач проекту «Телекритика» Світлана ОСТАПА зауважила, що впродовж грудня 2008 - лютого 2009 року в рамках проекту, який відбувався в Харкові, Львові, Мелітополі, Чернігові за участю місцевих журналістів на тему: «Сучасні ЗМІ – притулок для безпринципних найманців, медіа-зброя чи фабрика «джинси»?», було виявлено, що «з розумінням професійних стандартів в регіонах є проблема».

В контексті цього С.ОСТАПА пояснила, що самі журналісти стверджують, що замовні матеріали є і кузнею кадрів, і способом заробітку.

Крім того, вони погоджуються при цьому, що це є вадою в їх професійній діяльності.

Водночас віце-президент Української асоціації медіа-юристів Людмила ПАНКРАТОВА зауважила, що, на її переконання, добрим є той факт, що журналісти самі усвідомлюють про необхідність чистоти професії і визнають, що певна проблема в цьому є.

«Тільки журналісти мають право дбати про чистоту своїх рядів, так само має бути і в інших професіях… Щоб підвищити довіру в суспільстві і якість роботи», - сказала вона.

Продовжуючи тему, юрист з Інституту масової інформації Роман ГОЛОВЕНКО погодився зі своєю колегою, зазначивши, що саме журналісти повинні дбати про «чистоту професії».

У той же час він висловив жаль, що наразі «у нас дуже мало якісної журналістики», додавши при цьому, що напередодні президентської кампанії в регіонах України вже почали масово з’являтися, реєструватися та виходити передвиборчі видання, які спрямовані на захист інтересів на не тривалий термін певного кола осіб, що, на його переконання, також шкодить журналістській етиці і професії.