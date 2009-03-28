Литвин пропонує регіоналам замість парламенту блокувати уряд

10:58, 28 березня 2009
Політика
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Спікер: не заважайте, я вас просто благаю

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликає Партію регіонів не блокувати роботу парламенту.

Про це він сказав в ефірі “Свободи на Інтері”.

Він наголосив, що в нього, “викликає здивування нерозуміння, несприйняття, сам факт, що з наступного тижня, коли треба у ВР працювати, вона працювати не буде”.

В.ЛИТВИН підкреслив, що якщо Партію регіонів «не влаштовує уряд, то йдіть блокуйте уряд, але дайте можливість працювати у Верховній Раді».

В.ЛИТВИН нагадав, що зміни до бюджету повинні бути внесені до першого травня цього року. Ці зміни мають прийматися за наслідками виконання бюджету у першому кварталі, які парламент має отримати 20 квітня. «Так дайте хоч Верховній Раді попрацювати до 20 квітня», - додав він.

При цьому В.ЛИТВИН зазначив: «або створіть нову більшість, або дайте працювати Верховній Раді, не заважайте, я вас просто благаю».

«Якщо ми зруйнуємо парламент, то, я впевнений, що на виборах президентських будуть конкурувати в другому турі зовсім інші, ніж ті, які сьогодні займають перше і друге місце (йдеться про соціологічні опитування, де перше і друге місця посідають Ю.ТИМОШЕНКО та В.ЯНУКОВИЧ – УНІАН)», - наголосив голова ВР.

Як відомо, фракція Партії регіонів вимагає, щоб у вівторок парламент розглянув антикризову програму уряду та зміни до бюджету на 2009 рік. Також ця політична сила не виключає блокування роботи парламенту.

 

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