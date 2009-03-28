Томенко пропонує ПР терміново переписати Конституцію

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що без зняття депутатської недоторканності та запровадження відкритих списків проведення дострокових парламентських виборів є недоцільним.

Таку думку він висловив сьогодні журналістам.

«Без зняття депутатської недоторканості та введення відкритих списків дострокові вибори не потрібні», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він зауважив, що на даний момент головне питання яке обговорюється це необхідність підвищення професіоналізму ВР. М.ТОМЕНКО наголосив, що суспільство говорить про необхідність професіоналізму ВР, впливу виборців на парламент та необхідність відсутності бізнесменів у ВР. «Це не можливо без демократизації виборчої системи та зняття депутатської недоторканості», - сказав він.

М.ТОМЕНКО пропонує Партії регіонів як ініціаторам дострокових виборів до ВР, терміново внести зміни до Конституції щодо зняття депутатської недоторканності, та ухвалити закон щодо відкритих партійних списків. «Після цього, хоч на наступний день можна іти на вибори», - сказав він.