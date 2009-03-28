У четвер Тимошенко засадить весь Кабмін за "японські плани"

Уряд має намір із 2 квітня розробляти плани дій щодо реалізації проектів за участю японських інвесторів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Вже із четверга (2 квітня) я як прем`єр-міністр починаю по кожному напрямку співпрацю з Японією, проведення спеціальних нарад. Ми затверджуватимемо урядом спеціальні плани дій по кожному напрямку, і я не дам нікому – ні місцевій, ні центральній владам – відхилятися від цього стратегічного напрямку», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр нагадала, що Україна та Японія підписали 23 меморандуми і 3 протоколи про співпрацю й реалізацію спільних інвестиційних проектів. «Тепер наше завдання – реалізувати їх у життя. Ми повинні громадянам України подарувати реконструйовану, модернизованную систему їх життєзабезпечення. І я думаю, що це нам вдасться», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО 24-27 березня здійснила свій перший офіційний візит до Японії.