Кримськотатарському активісту Зейтуллаєву збільшили термін ув'язнення до 15 років

Верховний суд Росії збільшив до 15 років термін ув'язнення жителю анексованого Криму Руслану Зейтуллаєву, засудженому у справі про створення осередку забороненої в Росії ісламської організації "Хізб ут-Тахрір". Про це повідомив адвокат Еміль Курбединов на сторінці в Facebook.

У травні прокуратура вимгала збільшити термін ув'язнення Зейтуллаєву, засудженому у квітні до 12 років позбавлення волі. Звинувачення вимагало призначити йому 17 років колонії суворого режиму.

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Нагадаємо, що 26 квітня, Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону збільшив до 12 років термін ув'язнення кримському татаринові Руслану Зейтуллаєву, якого влада РФ називають організатором осередку «Хізб ут-Тахрір». У зв'язку з цим Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест і вимагає звільнення Зейтуллаєва.