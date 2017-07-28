Конгресмени зможуть подолати можливе вето Трампа на санкції проти РФ – журналіст

У Конгресі США є голоси для подолання президентського вето на законопроект щодо нових санкцій проти Росії.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова постійної делегації України в ПАРЄ Володимир Ар'єв.

«Сенат, як і Конгрес, майже одноголосно (98-2) підтримав санкції проти РФ, Ірана та Північної Кореї. Американські законодавці продемонстрували єдність у запровадженні реальних, не косметичних, цілком відчутних обмежень для небезпечних режимів. Тепер питання, чи підпише Трамп. Очевидно, голоси для подолання вето є, але Білий Дім заявив що вето може бути через те що санкції занадто слабкі і їх треба посилити», – написав Ар'єв.

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На думку політика, в нинішніх умовах «пом'якшення чи зняття санкцій з РФ, про що на початку року говорили як про цілком імовірний варіант, не відбудеться».

Подібну думку висловила журналіст «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе.

«При умові застосування вето, за всіма ознаками – законодавці зможуть легко його подолати», – зазначила вона.

Журналіст також відзначила, що згідно з Конституцією США, якщо мине 10 робочих днів від часу, коли законопроект опинився на столі президента, і він його ще не підписав, законопроект автоматично стає законом.