Ющенко: я не вірю цьому варіанту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає парламент на наступному тижні розглянути зміни до виборчого законодавства.

Про це він сказав в інтерв`ю телеканалу «Інтер» в неділю.

За його словами, минулого тижня з цього питання він мав розмову з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНОМ. В.ЮЩЕНКО нагадав, що сьогодні у парламенті зареєстровано шість-сім законопроектів щодо зміни виборчого законодавства, й спочатку планували створити робочу групу, яка б узагальнила ці проекти в один.

«Я не вірю цьому варіанту, тому я запропонував винести на голосування всі законопроекти, які там є. І якщо нам потрібно зробити один законопроект, який би найбільше консолідував, я готовий через правовий апарат Секретаріату Президента внести той варіант, який би найбільше відповідав ключовим сторонам, які збираються підтримати цей варіант, і від свого імені внесу його», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Зокрема, Глава держави пропонує провести рейтингове голосування по всіх виборчих законопроектах, і в разі, якщо жоден з них не набере достатньої кількості голосів, він готовий внести власний проект, що зміг би знайти підтримку ключових сил у парламенті.