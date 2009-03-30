Янукович не вірить у коаліцію з БЮТ

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ не вірить у можливість створення в нинішньому парламенті коаліції з Блоком Юлії Тимошенко.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу ICTV в неділю.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що “ми не віримо в це”.

“Тому що ті пусті розмови, які ми вели майже рік з фракцією БЮТ, нічим не закінчились”, - додав лідер ПР.

В той же час він зазначив, що “важливо б було домовитись по головних питаннях” щодо змін до Конституції в частині реформи місцевого самоврядування, судової реформи, а також щодо чіткого розподілу повноважень між президентом, урядом та парламентом.