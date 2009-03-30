Ющенко похвалив Литвина

Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить голову Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА забезпечити розгляд у парламенті законопроектів, внесених главою держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у листі голові ВР В.ЮЩЕНКО наголошує, що, констатуючи налагодження останнім часом законотворчої діяльності Верховної Ради України та підвищення її результативності, слід також відзначити і позитивну динаміку розгляду президентських законодавчих ініціатив. У цьому, безперечно, значна роль належить голові парламенту.

Проте, зазначає В.ЮЩЕНКО, досі невирішеними на законодавчому рівні залишаються нагальні питання соціально-економічного та суспільно-політичного спрямування, щодо яких Президентом було подано на розгляд парламенту відповідні законопроекти. Про необхідність їх першочергового прийняття йшлося у листі глави держави від 19 грудня 2008 року № 1-1/2995.

Як наголошує В.ЮЩЕНКО, з того часу так і не розглянуто давно підготовлені профільним комітетом до другого читання законопроекти про внесення змін до законів «Про судоустрій України» та «Про статус суддів», що покликані забезпечити утвердження системи справедливого судочинства.

Невиправданим в очах громадськості є і зволікання з прийняттям пакета антикорупційних законопроектів «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень», «Про засади запобігання та протидії корупції в Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні правопорушення», зауважив Президент. Ці законопроекти прийняті за основу ще Верховною Радою України V скликання, однак їх остаточне схвалення досі відкладається.

Як зазначає глава держави, прискореного розгляду у другому читанні потребують також законопроекти про внесення змін до законів «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування», а також «Про асоціації органів місцевого самоврядування», їх прийняття вкрай необхідне для гармонізації співпраці органів місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади, посилення гарантій їх діяльності.

Крім того, йдеться у листі до В.ЛИТВИНА, видається доцільним повторно розглянути та включити до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України VI скликання важливі для розвитку підприємництва та національної економіки законопроекти «Про ринковий нагляд», «Про внесення змін до деяких законів України (щодо дозволу на розміщення малої архітектурної форми)», «Про внесення зміни до статті 17 Закону України «Про електроенергетику».

Загалом на сьогодні парламент не прийняв остаточного рішення стосовно 30 законопроектів, внесених Президентом, пакета антикорупційних законопроектів та 2 законопроектів, внесених Кабінетом міністрів України і визначених Президентом як невідкладні.

В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що керівництво парламенту сприятиме забезпеченню оперативного розгляду згаданих законопроектів як на рівні комітетів Верховної Ради України, так і на її пленарних засіданнях.