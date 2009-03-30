Ющенко каже, що він на крок попереду

Президент України обіцяє влітку сказати про своє рішення щодо участі у майбутніх президентських виборах. Про це він заявив в інтерв`ю газеті "Дело" і чеському виданню "Господарчі новини".

На запитання кореспондента "Що ви відчуваєте, знаючи, що чотири роки тому до вас ставилися як до національного героя, а сьогодні ваша популярність різко впала (за деякими даними, аж до 2%)? " Президент відповів: "Не буду коментувати відсотки, але розумію, що політик, який говорить про сталінський терор і Голодомор, який кожного місяця відвідує Брюссель і просуває членство в НАТО, не буде збирати очки популярності.

Якщо ж я подивлюся на ті чотири роки, протягом яких я обіймаю свою посаду, бачу, що Україна сильно змінилася.

Чотири роки тому ми мріяли про угоду з ЄС про партнерство, нині ми вже сформували угоду про асоційоване членство. Чотири роки тому ми мріяли про спільний енергетичний ринок, сьогодні говоримо про те, щоби за рік-два створити єдину енергетичну систему. Ми підготували вже дві третини угоди про зону вільної торгівлі. Два роки тому ми домовилися про новий візовий режим з країнами Шенгенської зони, а три місяці тому почали переговори про безвізовий режим взагалі. За чотири роки Україна стала значно ближчою Європі. Політик мусить бути завжди на крок попереду, хоча не всі його одразу зрозуміють. Я щасливий, що живу у цю пору".