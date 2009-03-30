Турчинов продав квартиру за 4,5 мільйона

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ у 2008 році отримав 5 млн. 197 тис. 477 грн. сукупного доходу.

Відомості про доходи О.ТУРЧИНОВА та членів його сім’ї у 2008 році оприлюднені у газеті “Урядовий кур’єр” (№ 56 від 28 березня 2009 року).

Зокрема, О.ТУРЧИНОВ отримав від наукової, викладацької, творчої діяльності 50 тис. грн., 370 тис. 792 грн. заробітної плати, 276 тис. 685 грн. дивідендів, а також 4 млн. 500 тис. грн. від продажу нерухомого майна (квартири).

О.ТУРЧИНОВ у 2008 році вніс 89 тис. грн. до статутних (пайових) фондів підприємств, установ та організацій, ще 7 млн. 838 тис. 734 грн. перший віце-прем’єр-міністр тримає на рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах.

Із суми нарахованого доходу утримано податок.

На утримання майна О.ТУРЧИНОВ сплатив 45 тис. грн.

У приватній власності членів його сім’ї знаходиться квартира загальною площею 100 кв. м.

За 2008 рік сукупний дохід членів сім’ї О.ТУРЧИНОВА становив 40 тис. 669 грн., з них зарплата – 40 тис. 669 грн., розмір внесків (паїв) до статутних (пайових) фондів підприємств, установ та організацій склав 112 тис. грн., сума коштів на рахунках у банках та фінансово-кредитних установах членів сім’ї О.ТУРЧИНОВА становить 120 тис. грн.