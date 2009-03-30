Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за ціною 8,20 грн., що на 0,4% дешевше, ніж 29 березня, й пропонують за ціною 8,31 грн. - на 0,5% дорожче. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків із купівлі доларів коливаються в межах 8,05-8,25 грн., із продажу – 8,27-8,35 грн.

Сьогодні українські банки найчастіше купують євро за ціною 10,76 грн., що дешевше на 0,4%, ніж 29 березня, і пропонують за ціною 11,19 грн. – на 1% дешевше. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 10,60-10,95 грн. Пропозиції банків із продажу євро коливаються в межах 11,07-11,45 грн.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні становив 0,2258 грн. (курс знизився на 1,8%, порівняно з 29 березня), продажу – 0,2542 грн. (на 2,2% дешевше). Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,208-0,24 грн., із продажу – 0,24-0,28 грн.

Столичні банки купують долари в середньому за ціною 8,21, продають по 8,31 грн. (курс дещо змінився порівняно з 29 березня). Середній курс купівлі євро в київських банках також дещо знизився – до 10,79 грн., продажу – знизився на 1% - до 11,19 грн. Курс купівлі російського рубля в середньому по банках становить 0,2253 грн., що на 2% дешевше, ніж 29 березня, продажу – 0,2603 грн., що на 0,1% дорожче.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 8,15/8,30 грн., євро – 10,80/11,20 грн., рубль – 0,20/0,24 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,15/8,35 грн., євро – 10,60/11,30 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 8,18/8,25 грн., євро – 10,90/11,10 грн., рубль – 0,235/0,25 грн.

Офіційний курс гривні щодо долара США на сьогодні, 30 березня, становить 7,70, до євро – 10,23715, до російського рубля – 0,23045.