У Литвина - «особисте питання медичного характеру»
Спікер не прийшов на Погоджувальну раду
|Володимир Литвин
Як передає кореспондент УНІАН, головуючий на засіданні перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ повідомив, що В.ЛИТВИН відсутній з поважних причин, при цьому він не уточнив, про що йдеться.
У відповідь перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ зазначив, що сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО збирає керівників регіонів з тим, щоб «дати старт» виборчій президентській кампанії.
За його словами, навряд чи участь у цьому засіданні є важливішою, ніж формування плану роботи парламенту на поточний тиждень. О.ЄФРЕМОВ наголосив, що навіть ті люди, які сьогодні прибули на засідання, «знизують плечима» і зазначають, що не розуміють, для чого їх «кожен день смикають для пустих розмов у Київ». На це О.ЛАВРИНОВИЧ відповів: «Мені Володимир Михайлович (ЛИТВИН) сказав, що в нього особисте питання медичного характеру».
Як стало відомо УНІАН, сьогодні В.ЛИТВИН проходить медичне обстеження.