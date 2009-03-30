У Литвина - «особисте питання медичного характеру»

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН відсутній на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий на засіданні перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ повідомив, що В.ЛИТВИН відсутній з поважних причин, при цьому він не уточнив, про що йдеться.

У відповідь перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ зазначив, що сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО збирає керівників регіонів з тим, щоб «дати старт» виборчій президентській кампанії.

За його словами, навряд чи участь у цьому засіданні є важливішою, ніж формування плану роботи парламенту на поточний тиждень. О.ЄФРЕМОВ наголосив, що навіть ті люди, які сьогодні прибули на засідання, «знизують плечима» і зазначають, що не розуміють, для чого їх «кожен день смикають для пустих розмов у Київ». На це О.ЛАВРИНОВИЧ відповів: «Мені Володимир Михайлович (ЛИТВИН) сказав, що в нього особисте питання медичного характеру».

Як стало відомо УНІАН, сьогодні В.ЛИТВИН проходить медичне обстеження.