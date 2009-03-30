Ющенко: має бути створений двопалатний парламент

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності проведення реформи публічної влади, в тому числі створенні двопалатного парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі на Всеукраїнських муніципальних слуханнях «Реформування публічної влади як інструмент подолання фінансово-економічної кризи в Україні».

У своєму виступі В.ЮЩЕНКО підкреслив, що нині необхідно провести глибоке реформування публічної влади на всіх рівнях. За його словами, особливо це стало актуальним під час фінансово-економічної кризи.

«Необхідно зрозуміти, що вийти з кризи можна лише через глибоку реформу публічної влади і, в першу чергу, місцевого самоврядування», - сказав Президент.

Він підкреслив, що на сьогодні необхідно наближатись до європейських стандартів, підвищуючи самодостатність регіонів.

На думку глави держави, треба чітко визначити первинну ланку місцевої влади - «базову ланку» - і надати їй необхідні повноваження та достатнє фінансування.

За словами Президента, такою первинною ланкою має стати громада, яка обирає свою раду, голову громади і які формують виконавчий орган цієї громади. Наступною ланкою має стати район, а потім область. При цьому В.ЮЩЕНКО висловився за збереження у системі місцевого самоврядування інституту голів адміністрацій, яких звільняє та призначає Президент.

Також велику увагу В.ЮЩЕНКО приділив внесенню змін до виборчого законодавства. Так, він вважає, що на місцевому рівні необхідно повернутись до мажоритарної системи виборів, тоді як до вищого законодавчого органу мають бути передбачені вибори за відкритими партійними списками.

При цьому глава держави зауважив, що через непродуману виборчу реформу і перехід на пропорційну систему був розірваний зв’язок між регіонами, громадами та депутатами. Для підсилення такого зв’язку, на його думку, має бути створений двопалатний парламент, в якому б верхня палата представляла б інтереси регіонів та “здійснювала нагляд” за законами, які приймає нижня палата. Нижня палата, на думку В.ЮЩЕНКА, має здійснювати законотворчу, політичну діяльність, а також формувати уряд та ухвалювати держбюджет.

Велику увагу В.ЮЩЕНКО приділив також необхідності проведення податкової та бюджетної реформи в бік збільшення фінансової самостійності регіонів.

Він запропонував виробити та ухвалити графік внесення відповідних змін до національного законодавства та Конституції.

Крім того, в ході виступу В.ЮЩЕНКО закликав місцеві органи влади взяти активну участь у реформуванні публічної влади в Україні.

«Спасіння в наших руках, ми ні на кого не повинні сподіватися», - сказав В.ЮЩЕНКО, ще раз підкресливши, що економічна криза продемонструвала необхідність такої реформи.

«Не треба думати, що реформа влади є такою далекою від заходів по боротьбі з кризою», - сказав глава держави.