БЮТ просить опозицію не божеволіти

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО просить опозицію не блокувати у парламенті розгляд урядових антикризових законопроектів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів Верховної Ради.

І.КИРИЛЕНКО закликав усіх представників фракцій не блокувати роботу комітетів, які сьогодні мають розглядати антикризові законопроекти.

За його словами, у цих законопроектах враховано пропозиції, які неодноразово «лунали у сесійній залі», щоб не вирішувати фінансові проблеми у державі за рахунок споживачів.

При цьому І.КИРИЛЕНКО підтвердив, що даними законопроектами передбачається підвищення акцизів на деякі товари.

Говорячи про співпрацю України з Міжнародним валютним фондом, І.КИРИЛЕНКО закликав «не політизувати це питання і не приділяти надмірну увагу, на яку воно політично не заслуговує».

За його словами, відновлення співпраці з МВФ - «це стабільність грошової одиниці». При цьому І.КИРИЛЕНКО додав: «Це не стільки гроші, скільки сигнал». За його словами, невідновлення співпраці з МВФ призведе до «лихоманки фінансової і курсової».

Він закликав опозицію не блокувати роботу парламенту. «Це сьогодні божевілля», - зазначив лідер фракції БЮТ.

Як зауважив І.КИРИЛЕНКО, до 1 квітня необхідно ухвалити антикризові закони, які дозволять «поновити довіру до України і співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями, яка сьогодні надзвичайно потрібна».