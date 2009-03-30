Верховна Рада готова вислухати Ющенка у День дурня

Верховна Рада готова 1 квітня заслухати щорічне послання Президента України про зовнішню та внутрішню політику України.

Як передає кореспондент УНІАН, така домовленість була досягнута сьогодні під час засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Чотири з п’яти фракцій підтримали ініціативу Президента Віктора ЮЩЕНКА щодо заслуховування його звіту в парламенті, і визначили, що таке послання парламент може заслухати у середу, 1 квітня.

Під час прийняття даного рішення на Погоджувальній раді був відсутній лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО.

Перед цим на засіданні Погоджувальної ради повідомлялося, що до парламенту надійшов лист, підписаний главою Секретаріату Президента Віктором БАЛОГОЮ з приводу того, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО готовий виступити у Верховній Раді із щорічним посланням.